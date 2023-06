Man slaat zijn hoogzwangere vrouw bij ruzie over bezoek aan buitenvrouw

Een 39-jarige man in Suriname is aangehouden omdat hij zijn hoogzwangere vrouw na een woordenwisseling heeft geslagen. De twee kregen ruzie over een bezoek dat de man zou hebben bracht aan zijn buitenvrouw.

Vernomen wordt dat er ruzie ontstond tussen het koppel over bezoek aan een buitenvrouw, waarbij er een gevecht tussen hen ontstond. Daarbij zou U.F. zijn hoogzwangere vrouw hebben geslagen. Zijn jongere broer kwam ertussen, maar kreeg een slag in zijn gelaat, waardoor hij een snee aan zijn lip opliep.

U. werd bij zijn woning door de politie van Santodorp aangehouden. Hij gaf toe de handelingen te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.