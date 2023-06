Familie Ramesh (54) niet te spreken over verwijten van echtgenote die hem vermoorde

De familie van Ramesh Pershad, de 54-jarige man die op 8 mei jongstleden in Suriname door zijn echtgenote Geeta C. werd vermoord en daarna in een beerput werd gedumpt, is niet te spreken over de verwijten van de vrouw aan het adres van haar man.

Volgens een artikel uit de Surinaamse krant Times of Suriname, zou Geeta C. gezegd hebben dat de man haar al jaren uitschold. Ook zou hij haar hebben mishandeld en bedreigd. De familie zegt dat deze beweringen niet kloppen. Er is geen aangifte daarvan bij de politie, ook is er geen melding van bedreiging bekend bij de politie, zegt de familie in een verklaring die verder als volgt luidt:

“… Ramesh Pershad, vader van twee zonen en twee dochters was binnen zijn familie en bij vrienden bekend als een zeer behulpzaam persoon waar je op kon rekenen. Decennia lang deed hij aan landbouw waarbij hij vaak groenten doneerde aan ouderen en familieleden. Hij had goed contact met zijn zonen in Nederland en stond altijd klaar voor zijn echtgenote en zijn dochters in Suriname, die hij overigens altijd beschermde. Tevens hield hij erg veel van zijn drie honden die hij goed verzorgde.

Hetgeen hem op 8 mei van dit jaar is overkomen heeft heel Suriname en familie in Nederland diep geschokt. Hij is genadeloos van achteren aangevallen en op een brute wijze vermoord door zijn echtgenote. Wat de familie erg verdrietig en boos maakt is dat zijn levenloze lichaam, respectloos in een beerput werd verstopt.

In 2020 kreeg hij een bloeddruk aanval waarbij hij deels verlamd raakte, maar zijn wilskracht om er weer bovenop te komen was heel sterk. Ondanks dat één van zijn benen niet goed was hersteld, werkte hij onafgebroken verder op zijn land om zelf geld te verdienen. Helaas kon hij niet meer normaal lopen en was beperkt tot zeer korte wandelafstanden. Zijn huishoudelijke taken deed hij zelf en voor eten moest hij jammerlijk ook zelf zorgen. Hiernaast hield hij met moeite alsnog het erf dagelijks schoon en netjes. Voor alles wat hij deed ondanks zijn beperking verdiende hij meer dan een schouderklopje.

Ramesh kreeg regelmatig financiële steun van zijn zonen uit Nederland, die hij vervolgens liefdevol deelde met Geeta C. en zijn dochters. Delen met anderen deed hij graag. Volgens de familie en buurtbewoners was Ramesh niet gewelddadig naar zijn vrouw en kinderen toe. Hij was altijd beschermend naar zijn dochters, zoals iedere vader dat doet. Integendeel heeft Geeta C. hem enkele keren in bijzijn van zijn familie beledigd.

Het is voor zijn familie en vrienden nog steeds een raadsel waarom Geeta C. hem heeft vermoord op een zeer laffe manier na 18 jaar samen met hem gewoond te hebben. Voor de familie is dit een onvoorstelbaar groot verlies. Familie en vrienden vertrouwen op de rechtsstaat en hopen dat er gerechtigheid komt voor Ramesh Pershad. Hij wordt dagelijks gemist door velen, moge zijn ziel in alle vrede rusten…”