VHP’er Mohan: “Vandaag zegt niemand sorry dat ze Suriname met andere partners vernietigd hebben”

De VHP is volgens parlementariër Roy Mohan de afgelopen jaren een bromki dyari van alle bevolkingsgroepen geworden. Het is volgens hem daarom de taak van alle VHP’ers om deze bromki dyari te blijven behouden.

“Alle planten, alle bloemen die we hebben in onze dyari moeten we behouden. En niemand moet ons dat ontnemen. Wij binden geen etnische groepen. Wij binden Surinamers. De VHP bindt Surinamers”, zei Mohan zaterdagavond tijdens een warming-up massameeting van de VHP in Commewijne.

De politicus die ook arts van beroep is voerde aan dat een ieder zich veilig kan voelen onder de dekking van de paraplu van de oranjepartij. Dat kan niet gezegd worden over andere politieke partijen die juist gezorgd hebben voor de vernietiging van Suriname.

Mohan noemde onder andere de situatie na de verkiezingen van 2010 toen de VHP nog in hoofdkwartier Olifant bezig was met haar toenmalige partners te onderhandelen om te komen tot een nieuwe regeringsformatie. Tot verbazing van de VHP zijn deze partners, doelende op de ABOP, BEP en PL, weggelopen en zijn zij een regering gaan vormen met de Mega Combinatie van de NDP van Desi Bouterse.

“Vandaag wanneer ze het land met andere partners vernietigd hebben, dan zegt niemand sorry. En dat willen we voorkomen. Daarom heeft onze president, de voorzitter van de VHP, gevraagd naar die 28 zetels”, aldus de VHP’er.

De parlementariër benadrukte dat het de VHP heel veel moeite kost om de huidige regering naar voren te trekken. “Zoveel uitdagingen die er zijn om beslissingen te nemen om verder te gaan. Als jij kiest voor het volk om projecten uit te voeren, dan moet het niet uitmaken van welke politieke partij je bent. Wij kiezen voor Surinamers en Surinamers wonen overal. Dus waar ook wij projecten uitvoeren, het zijn voor alle Surinamers”, aldus Mohan, die ook extra aandacht van president Santokhi vroeg voor het drinkwaterprobleem in Commewijne.