Illegale revolver en verschillende drugs aangetroffen bij inval

De 44-jarige Rakesh R. en de 35-jarige Mario D. zijn afgelopen woensdag tijdens twee afzonderlijke invallen met diverse drugssoorten, digitale weegschalen en een illegale revolver aangehouden.

De Narcotica Brigade pleegde een inval in een woning aan de Nieuwzorgweg in Suriname, waarbij Rakesh is aangehouden. Hij had een revolver met tien bijbehorende patronen bij zich, waarvoor hij geen machtiging bezit.

Verder zijn bij hem verschillende drugs potten aangetroffen met marihuana, hasj en cocaïne evenals twee digitale weegschalen.

In een woning aan de Kronenburgweg is de 35-jarige Mario tijdens een inval van de Surinaamse Narcotica Brigade aangehouden met een hoeveelheid marihuana en hasj. Deze was bestemd voor de verkoop.

De verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De drugs, weegschalen en illegale revolver zijn door de politie in beslag genomen.