De politie in Suriname heeft de 28-jarige Michaël G. aangehouden. De man zou bij een uit de hand gelopen aanrijding met de auto op iemand zijn ingereden en wordt verdacht van poging tot doodslag en diefstal van geld en een mobiele telefoon.

G. is een bekende in de Surinaamse samenleving die op zijn Tik Tok kanaal met zijn gezegde ‘Wodup! Wodup’! Je moet etuh. Un n’e nyan‘ in korte tijd veel bekendheid heeft gekregen.

De Tik Tokker is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.