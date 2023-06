71-jarige man dood aangetroffen in badkamer

Bij een appartementencomplex aan de Kraw Krawstraat in Suriname is een 71-jarige man vanmorgen dood aangetroffen. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een buurtbewoonster gaf aan dat ze de man waarmee ze iedere dag contact heeft, vanmorgen niet had gezien. Er werd nog geprobeerd om hem telefonisch te bereiken hetgeen niet lukte. Zij en andere bewoners besloten daarom een kijkje in de woning te nemen en troffen tot hun grote schrik de buurman hangend aan een touw aan in de badkamer.

Over het motief is nog niets duidelijk. Een arts stelde de officiële dood vast waarna het lichaam werd afgevoerd. De forensische opsporing werd in stelling gebracht om nader onderzoek te plegen.

Het is nog niet duidelijk of het lichaam ter obductie in beslag is genomen. De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.