Schoten gelost op woning douanier

Bij de woning van een douaneambtenaar aan de Markoesastraat in Suriname, zijn afgelopen nacht schoten gelost. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er op het huis geschoten is.

De aangever hoorde rond 04.00u schoten afgegaan. Hij raadpleegde de Surinaamse politie meteen. Toen de ingeschakelde wetsdienaren ter plaatse kwamen troffen ze vier kogelinslagen bij de garage roldeur van het bedoelde pand.

Op straat werden hulzen aangetroffen en in beslag genomen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het is vooralsnog niet bekend door wie de schoten zijn gelost en wat het motief is.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.