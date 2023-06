Bejaarde vrouw tijdens tellen geld in woonkamer beroofd

Een 85-jarige vrouw, die vrijdag in haar woonkamer geld zat te tellen, is op klaarlichte dag beroofd door een crimineel. Dit gebeurde aan de Purperhartstraat in Suriname.

Volgens het slachtoffer werd ze plotseling door een man overrompeld die het huis binnendrong. Hij pakte het geld te weten 5.000 euro en 1.000 USD uit de handen van de vrouw en nam de benen.

De aangeefster verklaarde dat de dader gekleed was in het zwart.

De Surinaamse politie ging na de melding op onderzoek uit. Op de hoek van de Kankantriestraat en de Calcuttastraat stond een man gekleed in een blauwe lange broek en een groene trui, die bij het zien van de politie is weggerend in een van de zijstraten.

De politie vermoedt dat het om de dader gaat. Aan zijn opsporing wordt gewerkt.