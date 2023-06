Samenwerking Nederland en Suriname voor beter onderwijs

Nederland en Suriname starten een tweejarige samenwerking voor beter onderwijs. Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Surinaamse Minister Henry Ori, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben hiervoor deze week hun handtekening gezet onder de gezamenlijke onderwijsagenda.

Aankomende week is minister Ori in Nederland waar hij ook met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de samenwerking bekrachtigt.

De samenwerking op onderwijs volgt op de wens vanuit het kabinet om de banden met Suriname aan te halen. Het afgelopen jaar is verkend welke behoeften, inhoudelijke prioriteiten en mogelijkheden er zijn voor samenwerking. Hieruit is een onderwijsagenda ontstaan met 4 prioriteiten:

versterken van de wet- en regelgeving in Suriname, uitwisseling tussen Nederlandse en Surinaamse ministeries en inspectie voor kennisoverdracht, versterken van het basis- en voortgezet onderwijs en betere aansluiting op de arbeidsmarkt en ontwikkeling en behoud van talent in Suriname.

Gisteren is het startsein van de officiële samenwerking. De komende 2 jaar wordt op basis van de prioriteiten uit de onderwijsagenda door een werkgroep van beide ministeries verder gewerkt aan concrete projecten, zoals onderwijsinstellingen aan elkaar koppelen.

In de samenwerking is specifiek aandacht voor betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en behoud van talent in Suriname. In Suriname is veel behoefte aan technisch opgeleide vakmensen. Stages en kortdurende uitwisselingen met Nederland kunnen een goede manier zijn om werkervaring en praktische vaardigheden op te doen. Tegelijkertijd moeten opleidingen ook aansluiten op de wereld van morgen.