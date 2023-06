WFM Catherine Kaslan derde keer op rij vrouwenschaakkampioen van Suriname

Het is de 20-jarige Woman Fide Master (WFM) Catherine Kaslan weer gelukt om vrouwenschaakkampioen van Suriname te worden.

Kaslan heeft 8 punten uit 8 wedstrijden gescoord en is met een 100% score tot nu toe, niet meer in te halen op de ranglijst van het toernooi. De kampioen is vastberaden om morgen in de laatste speelronde Shefali Creebsburg ook aan haar zegekar te binden.

De top 5 na de 8ste ronde:

1 WFM Catherine Kaslan 8 punten

2 WCM Victoria Kaslan 5

3 WCM Alexandra Kaslan 5

4 Shefali Creebsburg 4

5 Elise Wu 4

Speelschema ronde 9 op zondag 11 juni:

Elise Wu – Joelle Wijnhard

WCM Alexandra Kaslan – Xue-wen Fung

WCM Victoria Kaslan – Mary-Lou Wongsoredjo

WFM Catherine Kaslan – Shefali Creebsburg

Maylee Tjong Tjin Joe – Trinity Wijnhard