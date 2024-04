Asabina: ‘Wat is waarde SZF-verzekering als patiënten toch nagenoeg voor alles moeten betalen’

BEP-fractieleider Ronny Asabina vraagt zich af wat het Staatsziekenfonds in Suriname (SZF) als grootste zorgverzekeraar voor al haar klanten betekent, wanneer thans voor alles, waaronder medicijnen en specialistische behandelingen, er toch grote bedragen bij moet worden betaald.

Tijdens de openbare vergadering dinsdag in De Nationale Assemblee illustreerde de politicus met een geval van een jongen van zeven jaar waarbij het kind, na drie keren in Suriname te zijn geopereerd, nu naar Colombia moet afreizen voor verdere medische behandeling.

“Die ouders hebben zoveel schoenen versleten, omdat ze overal hebben moeten lopen om geld te zoeken. SZF zegt aan de ouders: u moet opdraaien voor die kosten. Reis, verblijf en medische kosten moet men voorschieten. Het gaat om een bedrag van 17.740 US dollars. Die man is ambtenaar bij CBB. Pe ao feni a moni? En als dat niet genoeg is moet men ook nog een tweede keer gaan. En daarvoor moet men 8.000 US dollar hebben. Dat is de keiharde realiteit”, zei Asabina.

De BEP-topman vindt dat de regering van Suriname niet eens het respect kan opbrengen om mee te leven met de vele zieke patiënten die gebukt gaan onder het gevoerde beleid op het gebied van Volksgezondheid.

“Al met al, de situatie in het land op het gebied van gezondheidszorg is schrikbarend en alarmerend. Ons gezondheidszorgsysteem staat op instorten. En dat is de waarheid als een koe. De zorgsector zit fundamenteel met heel veel gebreken. Ik vind dat wij het woord ‘humanitaire crisis’ zelf in de mond zouden moeten nemen”, aldus Asabina.