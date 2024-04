Dronken automobilist knalt met Mark X tegen pand

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname is een 30-jarige bestuurder van een Mark X afgelopen nacht tegen een pand geknald. Alle drie inzittenden van het voertuig raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond 03:00u. De bestuurder van de Mark X reed over bovengenoemde weg richting Latour, in tegengestelde richting van een ooggetuige. Plotseling kwam kwam de Mark X op de rijhelft van de ooggetuige, waarna de bestuurder van de Mark X de controle over zijn stuur verloor.

Hij raakte van de weg en knalde met hoge snelheid tegen het pand. Door de botsing raakten de bestuurder en twee tienermeisjes van 16 en 17 jaar, die ook in de auto zaten, gewond. Het pand en het voertuig zijn aanzienlijk beschadigd.

De politie van bureau Nieuwe Grond werd op de hoogte gesteld en ging ter plaatse voor onderzoek. De autobestuurder kon geen geldig rijbewijs tonen en gaf toe dat hij alcohol had genuttigd.

Alle drie gewonden zijn met twee ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging (foto).

De bestuurder zal na medisch te zijn behandeld voorgeleid worden bij een hulpofficier van justitie. Over zijn vrijheid zal later op de dag worden beslist. De politie van bureau de Nieuwe Grond heeft de zaak in verder onderzoek.