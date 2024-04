Politie zoekt vuurwapengevaarlijke verdachten roofmoord Twee Kinderenweg

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van twee vuurwapen gevaarlijke verdachten.

De mannen worden verdacht van het plegen van een roofmoord aan de Twee Kinderenweg te Paramaribo, meldt de Surinaamse politie vandaag.

De eerste verdachte is Judah Burgrust, geboren op 7 mei 1997 te Paramaribo en wonende aan de Kogeltangstraat pandnummer 01 te Paramaribo. De tweede verdachte is Aniel Dewkinandan geboren op 23 mei 1995 te Paramaribo en wonende aan de Cocoslaan waarvan het pandnummer onbekend is.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachten wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Kapitale Delicten op het telefoonnummer 403645, de Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.