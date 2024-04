Kanapé: “Hoe komt het dat jonge mensen gewoon doodvallen?”

ABOP-fractieleider Obed Kanapé heeft dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) aandacht gevraagd voor het fenomeen waarbij een aantal personen in Suriname in de afgelopen periode plotseling langs de weg dood neervallen.

“Met betrekking tot mensen die gezond eruit zien, jong in de leeftijd van 30 tot 50 jaar, plotseling langs de weg doodneervallen. We kunnen niet alles overlaten aan: na so gado ben wani en. We moeten ook onderzoeken. Hoe komt het dat jonge mensen gewoon doodvallen?”, zei Kanapé tijdens de openbare vergadering waarbij volksgezondheid, veiligheid en de energie- en watertarieven centraal stonden.

Kanapé stelt vanaf januari dit jaar zeker 10 van soortgelijke gevallen via media en sociale media te hebben genoteerd. Hij wilde daarom weten wat het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid tot nu toe heeft gedaan om dit fenomeen te kunnen verklaren.

Vorig jaar bleken ook een aantal van soortgelijke gevallen te zijn en er werd vermoed dat dit een gevolg kon zijn van het laten inenten met het covid-19 vaccin. Minister Amar Ramadhin van Volsgezondheid zei toen dat er geen enkel bewijs is dat bijwerkingen van de spuitjes/vaccinatie voor het coronavirus als oorzaak kunnen worden aangemerkt van deze gevallen.

De uitspraken die hierover de ronde doen, zijn naar zeggen van de bewindsman onderdeel van roddelpraatjes of de geruchtenmachine.