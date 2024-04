Illegaal vuistvuurwapen in auto aangetroffen bij roadblock

In het kader van de ‘Operatie Zero Tolerance’ in Suriname, is in de nacht van maandag op dinsdag een illegaal vuistvuurwapen (foto) in een auto aangetroffen.

Rond 00.35 u hield een gemend team bestaande uit leden van de Surinaamse politie (KPS) en Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) een roadblock aan de Nieuw Weergevondenweg, ter hoogte van de Kalidienweg.

Een voertuig met vier inzittenden te weten L.T. (30), A.M. (26), K.J. (28) en A.C. (24) werd gestopt en onderzocht. Bij A.C. werd tijdens fouillering een vuistvuurwapen met scherpe patronen in zijn buiktas aangetroffen.

Het viertal is na de vondst meteen als verdachten aangemerkt en aangehouden. Ze worden verdacht van overtreding van de vuurwapenwet. Het wapen met scherpe patronen is in beslag genomen.

De zaak zal worden overgedragen aan Recherche Paramaribo voor verder onderzoek.