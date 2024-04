Helikopters leger Suriname weer in gebruik na grote onderhoudsbeurt

De drie Chetak helikopters van het Nationaal Leger in Suriname, zijn afgelopen zaterdag na een grote onderhoudsbeurt officieel weer in gebruik genomen.

Met de helikopters kan de Surinaamse Luchtmacht weer mobiel zijn in de lucht. Deze zullen volgens minister Krishna Mathoera van Defensie voornamelijk worden ingezet voor vele militaire operaties en het terugbrengen van het veiligheidsgevoel. De bewindsvrouw gaf daarom aan heel blij te zijn dat de helikopters weer in gebruik zijn.

“Door de mobiliteit in de lucht kunnen wij eindelijk weer verkenningen uitvoeren en Suriname beschermen”, zei de bewindsvrouw.

Zij bedankte het team van zowel Suriname als Hindustan Aeronautics Limited (HAL) uit India en hoopt dat deze coöperatie jarenlang zal continueren met India als één van de belangrijke partners. Als teken van waardering kregen alle teamleden van HAL een certificaat overhandigd.

De drie Chetak helikopters werden in 2009 en in 2015 in gebruik genomen. De financiering kwam uit de kredietlijn van India. In 2019 is er een onderhoudscontract getekend met de leverancier, het Indiaas bedrijf HAL. Daarbij zijn er afspraken gemaakt om de helikopters periodiek na een aantal vlieguren te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt en inspectie.

Dit was de derde grote onderhoudsbeurt waaraan zowel technici van de HAL en Luchtmacht hebben samengewerkt.

De ambassadeur van India, Shankar Balachandran, gaf aan dat hij zich vereerd voelde om deze gelegenheid bij te wonen en waardeerde de professionaliteit van de organisatie en de samenwerking met India. “Deze missie is van belang en daarom zullen wij deze continueren. Wij zullen gezamenlijk ernaar toe werken”, aldus de diplomaat.