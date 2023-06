Een truck beladen met houtblokken is vandaag gekanteld langs de Afobakaweg in Suriname.

Het ongeval heeft zich voorgedaan omgeving Kraka. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Het is ook onbekend of er persoonlijke ongelukken zich hebben voorgedaan. De truck is zwaar beschadigd geraakt.

Zo gauw er meer bekend is wordt het bericht aangevuld. Hieronder nog een foto van de situatie.