Politie neemt opgevoerde en lawaai makende bromfietsen in beslag

De afdeling Motor Surveillance Dienst (MSD) van de politie in Nickerie heeft tussen maandag 22 en woensdag 24 april intensieve controles uitgevoerd in het ressort Nieuw Nickerie, resulterend in de inbeslagname van drie bromfietsen voor herkeuring.

De eigenaren van deze bromfietsen worden ervan verdacht illegale modificaties aan de bromfietsen te hebben gepleegd om de snelheid te verhogen en het geluidsniveau te versterken, meldt de politie van Regio West Suriname.

Tijdens de controles konden de eigenaren geen geldige documentatie overleggen aan de politie, wat leidde tot inbeslagname. De modificaties aan de bromfietsen waren niet alleen in strijd met de verkeerswetgeving, maar vormden ook een potentieel gevaar voor de verkeersveiligheid en de omgeving.

Volgens de procedure zal er een proces-verbaal opgemaakt en gestuurd worden naar het Surinaamse Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.

De politie roept alle bestuurders op om zich te houden aan de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot voertuigaanpassingen en documentatie, om zo de verkeersveiligheid te waarborgen en overtredingen te voorkomen.