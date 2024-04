Verdachte gooit illegaal vuistvuurwapen uit auto bij naderen politiecontrole

De politie in Suriname heeft in het kader van ‘Operatie Zero Tolerance’ in de nacht van dinsdag op woensdag twee verdachten aangehouden met in hun bezit een vuistvuurwapen. Dit gebeurde aan de Frigiterestraat.



Chilton M. (27) en Chentulio F. (21) werden rond 02.30u aangehouden wegens voorbereiding van diefstal middels geweldpleging, voorbereiding van diefstal middels braak en overtreding van de Surinaamse vuurwapenwet.

Bij het zien van de politiecontrole had Chentulio een zwart vuistvuurwapen met patronenhouder inhoudende 15 scherpe patronen, uit de auto weggegooid. De sterke arm had deze handelingen gevolg. Na een zoekactie is het wapen aangetroffen en in beslag genomen.

Bij onderzoek in de tas van Chilton zijn vijf scherpe patronen aangetroffen. In de auto en wel in de kofferbak zijn kledingstukken en tie-wraps aangetroffen, die in beslag zijn genomen.

De verdachten gaven elk toe zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de vuurwapenwet. Ook beaamden ze in het bezit te zijn van het wapen om zich zelf te beschermen.

Na hun aanhouding zijn de verdachten overgedragen aan politie Latour voor verdere afdoening.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte F. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, terwijl de verdachte M. na verhoor is heengezonden.