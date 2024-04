Lichaam van verdronken jongen uit Marowijnerivier gevist

In het Oosten van Suriname is vanmorgen het lichaam van een jongen geborgen, die gisteren tijden het zwemmen in de diepte zou zijn verdwenen.

Volgens de eerste berichten gaat het om een 10-jarige jongen, wiens lichaam uit de Marowijnerivier werd gevist.

Vernomen wordt dat hij gistermiddag met een groepje was en een aantal keer het water in ging. Op een gegeven moment bleef hij lang weg, waarna er alarm werd geslagen.

Er werd een zoektocht gestart onder auspiciën van de politie van Albina. Vanmiddag rond 14.30u werd zijn lichaam in de rivier aangetroffen en uit het water gehaald.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.