Amoksi weigert inhoudelijk in te gaan op rechtshulpverzoek om Brunswijk te horen

Justitie in Nederland heeft een rechtshulpverzoek gestuurd naar Suriname om vicepresident Ronnie Brunswijk in de komende maanden te horen over een partij goud ter waarde van 6 miljoen euro, welke in de villa van Siegfried ‘Piet’ Wortel lag.

Dat verzoek ligt inmiddels bij de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. De bewindsman bevestigde woensdagavond op een persconferentie na de Regeringsraadvergadering (RRV) dit rechtshulpverzoek uit Nederland te hebben ontvangen.

Maar, stelde hij, het is geen cultuur in Suriname dat rechtshulpverzoeken die gestuurd worden, zo openlijk worden gecommuniceerd.

“Wat dat betreft, als het Openbaar Ministerie wil ingaan op de rechtshulpverzoeken die zij krijgen, dan mogen ze dat. Ik krijg ze, ik handel ze af en ik stuur ze terug. Wat ik wel kan aangeven is dat ik op dit moment alle rechtshulpverzoeken die zijn ingediend door het Openbaar Ministerie, heb afgewerkt. Dus ik heb ze teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Als Nederland, tenminste het ministerie van Justitie en Veiligheid, openheid wil geven over rechtshulpverzoeken die ze in behandeling hebben gestuurd naar Suriname, dan kunnen zij dat bekendmaken. Maar dat is een relatie tussen Openbaar Ministerie Suriname en Openbaar Ministerie Nederland. Dus ik ga geen bekendmaking doen over welke rechtshulpverzoeken ik allemaal binnenkrijg”, benadrukte Amoksi.

Brunswijk heeft eerder in een verklaring toegegeven dat de partij goud, welke in de villa van Wortel lag, van hem is. De partij goud kwam naar voren in de lopende zaak in Nederland tegen Wortel. In november vorig jaar zei Brunswijk nog dat indien Nederland hem wenst te horen, zij dan een rechtshulpverzoek moet indienen.

“Laten ze hier komen en laat me ze zeggen wat ik ze moet zeggen”, zei Brunswijk toen.