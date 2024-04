Brunswijk bevestigt dat goudstaven in villa Piet Wortel van hem zijn

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk heeft in een verklaring toegegeven dat een partij goud ter waarde van 6 miljoen euro, welke in de villa van Siegfried ‘Piet’ Wortel lag, van hem is.

De partij goud kwam naar voren in de lopende zaak in Nederland tegen Wortel. Hij zou voor miljoenen aan goud tot zijn beschikking hebben in zijn villa in Suriname. Dit zou onder andere blijken uit foto’s.

Wortel, die nog steeds in een Nederlandse cel zit, zou in een verklaring bij de politie hebben aangeven dat het goud niet van hem was, maar dat hij het voor vp Brunswijk moest verkopen. De verkoop van het goud lukte niet, waarna Wortel weer nieuwe zogeheten goudstaven zou hebben ontvangen, schrijft het AD.

Surinaamse opsporingsdiensten vielen twee keer binnen bij zijn woning in Paramaribo, in de hoop het edelmetaal te vinden. Dat gebeurde half mei dit jaar maar ook vorig jaar mei. Bij de invallen in zijn woning werd nooit goud gevonden, omdat hij volgens justitie vlak voor een politie-inval werd getipt.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Brunswijk afgelopen week, na driekwart jaar wachten, eindelijk van zich horen over de kwestie en een verklaring heeft uitgebracht. Het gaat om een verklaring van de notaris en met de handtekening van Brunswijk eronder.

“Het komt er in het kort op neer dat hij bevestigt wat mijn cliënt al die tijd al vertelt: het goud was van Brunswijk en hij heeft het aan mijn cliënt afgestaan om het te verkopen”, aldus de advocaat van Wortel tegen de krant.

Justitie in Nederland heeft zelf ook een rechtshulpverzoek gestuurd naar Suriname om Brunswijk in de komende maanden te horen over de partij goud. Dat verzoek ligt inmiddels bij de Surinaamse minister van justitie Kenneth Amoksi.