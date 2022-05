Onderzoek bij woning Piet Wortel in Paramaribo-Noord

Justitiële autoriteiten hebben maandag 16 mei een onderzoek ingesteld bij dit pand in Suriname. Volgens de autoriteiten gaat het om een woning van de onlangs op Aruba aangehouden Siegfried ‘Piet’ Wortel, in Paramaribo-Noord.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat diverse justitiële diensten daarbij aanwezig waren, waaronder de hondenbrigade, de justitiële inlichtingen dienst en rechercheurs uit Suriname en Nederland.

Tijdens het onderzoek dat is ingesteld door de rechter-commissaris, was de straat aan beide kanten afgesloten, waardoor er geen doorgang mogelijk was. Nadere informatie is niet beschikbaar omdat de Surinaamse autoriteiten weigeren deze te verschaffen, in het belang van het prille onderzoek.

In maart bevestigde het Openbaar Ministerie op Aruba dat de 53-jarige Wortel door Aruba is uitgeleverd aan Nederland.