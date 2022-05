De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) vliegt vanaf 1 juli zes keer per week naar Suriname. De nationale Nederlandse luchtvaartmaatschappij vliegt dan op alle dagen vanuit Schiphol naar Suriname, behalve op woensdagen.

Volgens Luchtvaartnieuws.nl kan het bedrijf door het verhogen van de frequentie tegemoetkomen aan de grote vraag. Op dit moment vliegt de KLM al vijf keer naar Suriname. De SLM vliegt drie keer per week met gehuurde toestellen, maar gaat vanaf volgende maand vier keer vliegen.

De KLM zet op die route de Boeing 777-300ER in de zomer in. Dat is het grootste toestel in de passagiersvloot, met 408 stoelen aan boord, waarvan 34 in Business Class schrijft Luchtvaartnieuws.nl vandaag.