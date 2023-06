Goudsmid aangehouden voor oplichting

De 23-jarige goudsmid B.K. is afgelopen maandag door de politie in Suriname aangehouden wegens oplichting ten nadele van een klant.

Op zondag 18 juni stapte de benadeelde A.D naar de politie. Hij deed bij politie Santodorp aangifte van oplichting. De benadeelde had in de maand mei een advertentie van een goudsmid op Facebook gezien. Hij was geïnteresseerd en bestelde en een halsketting en een bracelet bij de goudsmid.

Voor de bestelling betaalde hij een voorschot van 2.000 SRD aan de goudsmid. Afgesproken was dat het sieraad binnen een week af zijn. Een week ging voorbij, maar van de goudsmid kreeg de aangever geen antwoord. Toen de benadeelde merkte dat het langer duurde nam hij zelf contact op met de goudsmid. Die wierp steeds een ander verhaal op.

Op een gegeven moment beantwoorde de goudsmid zijn telefoon niet meer en reageerde ook niet meer op de berichten. De benadeelde voelde zich zwaar genept en stapte naar de politie. Na de aangifte werd de verdachte op maandag 19 juni aangehouden door de onderzoekunit van politie Santodorp. Hij werd overgebracht naar het politiebureau.

Bij de voorgeleiding verklaarde de goudsmid dat hij in tijdnood zat waardoor hij de bestelling niet op tijd af kon maken.

Verder gaf hij aan dat het voorschot reeds gebruikt is om zilverkorrels te kopen voor de halsketting van de benadeelde. De goudsmid is met een ernstige waarschuwing heengezonden.