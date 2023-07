Criminelen lossen intimidatie schoten bij beroven voetganger

Twee gewapende criminelen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een 37-jarige man aan de Santoeshaweg in Suriname beroofd van zijn sieraden en mobiele telefoon.



Volgens het slachtoffer J.P. was hij kort voor de beroving op de hoek van Nieuw Weergevondenweg en Santoeshaweg afgezet. Hij liep naar zijn woning toen twee rovers hem op een gegeven moment overrompelden.

De daders zouden daarbij intimidatie schoten hebben gelost. Ze maakten vervolgens zijn halsketting, oorbellen en een mobiele telefoon buit.

Na de daad zijn de verdachten met een gereedstaande zwarte Toyota Vitz weggereden. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.