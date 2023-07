Buren slaan arm over stankoverlast; man ligt dagen dood in woning

Buurtbewoners van de Japonica- en de Zonnebloemstraat in Suriname ondervonden al enkele dagen stankoverlast. Bij onderzoek door de Surinaamse politie werd het lijk van een alleenstaande bejaarde man in het pand aangetroffen.

Na de melding van de buren stelde de politie van Nieuwe Haven een onderzoek ter plaatse in. Het huis bleek potdicht te zijn. De politie maakte de deur open en ontdekte nabij een trap in de woonkamer, het lijk dat in verre staat van ontbinding verkeerde.

Het vermoeden bestaat dat de man dagen dood in zijn woning lag.

Volgens de ingeschakelde arts zijn er uitwendig geen tekenen van misdrijf waargenomen. De politie schakelde een uitvaartbedrijf in, dat het lijk naar het mortuarium vervoerde (foto).