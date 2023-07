Vrouw in pension mishandeld en beroofd

Een 26-jarige vrouw in Suriname is volgens haar verklaring afgelopen nacht na seks met een 41-jarige man in een pension mishandeld en beroofd van haar geld.

Volgens de aangeefster betaalde de verdachte haar 3.000 SRD om seks met hem te hebben. Na het genot werd ze zonder enige aanleiding door hem mishandeld en pakte hij het geld weer af. De verdachte vertrok vervolgens van de plaats.

De vrouw op haar beurt maakte melding van het voorval bij de politie. De sterke arm van Latour wist de man op aanwijzing van de aangeefster ter hoogte van GOw2 Latour aan te houden en over te brengen naar het bureau.

Een deel van het geld is op de verdachte aangetroffen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.