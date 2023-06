19-jarige steekt vriend (18) in halsstreek na ruzie

Twee vrienden kregen in de nacht van maandag op dinsdag ruzie aan de Portugalstraat in Suriname. Daarbij heeft de 19-jarige S.M. zijn vriend E.C. (18) ter hoogte van zijn halsstreek gestoken.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het slachtoffer thuis bij de verdachte was, toen de jongemannen verwikkeld raakten in een woordenwisseling. Deze ontaardde in een handgemeen waarbij S.M. zijn vriend in zijn halsstreek stak.

Het slachtoffer werd na de steekpartij per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De gezondheidstoestand van het slachtoffer is nog niet bekend.

De verdachte is intussen door de politie van Munder aangehouden ter voorgeleiding.