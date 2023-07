Telefoon van leerkracht gestolen tijdens Keti Koti feest op OS Nieuw Amsterdam

Op vrijdag 30 juni is er bij de politie van Nieuw Amsterdam aangifte gedaan van diefstal van een zwarte Samsung mobiele telefoon met een doorzichtige hoes.

Het toestel is van een leerkracht van OS Nieuw Amsterdam gestolen tijdens het Keti Koti feest op school, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

Een ieder die enige informatie kan verschaffen met betrekking tot de diefstal kan contact opnemen met de politie van Nieuw Amsterdam op de telefoonnummers 333231 of 322239.

De politie vraagt in het bijzonder de aandacht van de ouders van de kinderen die op OS Nieuw Amsterdam zitten om na te gaan of hun kind niet met een vreemde telefoon bezig is.