‘Steun van fans verzacht verdriet La Caz en geeft moed om verder te gaan’

Na het tragisch heengaan van hun muzikale leider in maart dit jaar, brengen de heren van de formatie La Caz een dankwoord uit aan een ieder voor hun medeleven en de reacties die zij ontvangen hebben de afgelopen periode.

Op 13 maart kwam de bekende La Caz bandleider en bassist Earl Ristie, ook wel bekend als ‘Hele’, plotseling te overlijden. Het was een zware klap voor de familie, muzikale vrienden en collega’s, alsook fans.

“Dit verlies en deze leegte blijft moeilijk te dragen. Voor de band is het nog steeds moeilijk om de draad weer op te pakken en op te treden. Maar de steun van onze fans verzacht dit verdriet en geeft ons de moed om verder te gaan”, zegt Basja -drummer van de band- tegen de redactie van Waterkant.Net.

“La Caz is niet van plan het hierbij te laten. We hebben echter meer tijd nodig om de vreselijke verlies te verwerken en vragen dus nog even geduld. Wij zijn druk in de studio en zullen binnenkort weer van ons laten horen”, aldus de muzikant die zegt te spreken namens de rest van de band (foto).