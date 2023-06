VIDEO: Dieven stelen koperen beplating van Torengebouw Financiën

Het bekende gebouw van Financiën, een monumentaal pand uit de eerste helft van de negentiende eeuw gelegen aan het Onafhankelijkheidsplein 3 in Paramaribo, is ten prooi gevallen aan dieven die het gemunt hebben op de de koperen beplating van de koepel van torentje.

Het pand dat onderdeel is van de historische binnenstad van Paramaribo en sinds 2002 door UNESCO aan de Werelderfgoedlijst is toegevoegd, staat sinds 2019 leeg. In dat jaar verhuisde het ministerie van financiën naar een ander pand.

Via openstaande ramen aan de zijkant van het gebouw hebben onverlaten zich toegang verschaft tot het pand. Volgens de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) zijn eerder koperen leidingen en bekabeling van de airco installaties aan de buitenzijde van het pand gestolen als ook het bladlood op de dorpels van de raamkozijnen.

Ook is de koperen beplating van de koepel deels gestolen (foto) alsook de koperen platen van de omloop van de balustrade. (tekst loopt door onder video)

“Het is blijkbaar een en dezelfde persoon of bende die de binnenstad afloopt om koperen waterleiding- en aircoinstallaties te stelen, recentelijk de bronzen buste van Johanna Schouten-Elsenhout voor CCS, de bronzen gezichtjes op het Dankbaarheidsmonument op het Sivaplein en nu de koperen beplating van het Torengebouw.

Dit gebeurt er wanneer autoriteiten diverse malen zijn gewaarschuwd dat derden zich oneigenlijk toegang verschaffen tot het Torengebouw en dat het pand beveiligd dient te worden, maar er niets aan doen.

Wij vrezen voor het antieke uurwerk in de toren, dat vroeger de officiële tijd van Suriname aangaf. Als men in staat is het koperwerk helemaal op de koepel te stelen, dan is men ook in staat het uurwerk te slopen”, schrijft de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) die zelf ook slachtoffer is geweest van diefstal van koperen leidingen.

Afgezien van het Torengebouw zijn er meerdere monumentale panden in de binnenstad die niet beveiligd zijn en die vrijelijk toegang verschaffen aan zwervers en junks. Ondernemers klagen steeds over het feit dat de binnenstad na 17.00 overgelaten wordt aan junkies die de monumentale gebouwen verder slopen en alles weg dragen. Ze zoeken voornamelijk naar koper en aluminium die ze kunnen smelten en verkopen.

Dat er een groot brandgevaar bestaat is evident en heeft zich eerder deze week bewezen toen een aantal panden aan de Heerenstraat verloren gingen na brand.