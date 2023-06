Man beschuldigt zoon vp Brunswijk van oplichting en doet aangifte

De 31-jarige Pascal, zoon van vicepresident Ronnie Brunswijk, is weer in opspraak geraakt. Vorige week verscheen een bericht in de media dat Pascal een graafmachine zou hebben ontvreemd. Nu heeft een andere persoon Pascal beschuldigt van oplichting en op donderdag 29 juni aangifte gedaan bij politie Lelydorp.

De benadeelde stapte een jaar geleden naar Pascal die pick-ups uit het buitenland zou kunnen laten halen voor een redelijke prijs. De aangever R.P. was geïnteresseerd in een Toyota Rocco pick-up bouwjaar 2016 en betaalde 4.000 USD aan voorschot voor de auto.

Een week later belde Pascal de klant op en zei dat de auto tot in Suriname 16.000 USD zou kosten en dat de helft van het bedrag betaald moest worden. De aangever twijfelde niet vanwege de functie van Pascal’s vader en betaalde nog eens 4.200 USD.

De auto zou binnen zes weken in Suriname zijn maar de koper, die in totaal 8.200 USD heeft betaald, heeft sindsdien niets meer van Pascal of de auto vernomen.

Gisteren stapte de gedupeerde man naar de Surinaamse politie en deed aangifte bij politie Lelydorp. Het verdere onderzoek wordt overgedragen aan Recherche Regio Midden.