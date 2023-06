Man dood uit kanaal gehaald nadat hij tijdens zwemmen in diepte verdween

Een 45-jarige man is donderdag in Suriname overleden nadat hij in het water van een kanaal was gesprongen en in de diepte was verdwenen. Dit gebeurde bij een recreatie oord aan de Ir. M.N. Attaoellahweg in Nickerie.

De politie van station Paradise ontving de melding van een verdrinking. Uit onderzoek blijkt dat het latere slachtoffer J.D. zich samen met vrienden voor vertier op het oord bevond. Hij besloot op een gegeven moment te gaan zwemmen in het aangrenzende kanaal.

Volgens verklaring van de vrienden verkeerde de man onder invloed van alcohol. Hij sprong in het water en verdween in de diepte. Ze zagen hem een hele poos niet boven water komen en zetten een zoekactie in.

Uiteindelijk werd het levenloze lichaam uit het water gehaald door de vrienden. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie aan de familie afgestaan