Buitenlandse medische specialist omgekomen bij ruzie in Paramaribo-Noord

Een buitenlandse medische specialist is zaterdagmiddag omgekomen bij een ruzie op een adres aan de Ceresstraat in Suriname. Het slachtoffer is langs de weg overleden. Hij zou bij een ruzie door een andere man naar de straat zijn getrokken en gestoten waardoor hij kwam te vallen.

De politie van Geyersvlijt werd gealarmeerd over het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld, maar bij komst bleek dat de man geen teken van leven vertoonde.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van ooggetuigen dat de specialist die bij het appartement woonde waar een eetplaatst gevestigd is, het personeel vroeg om een taxi te bellen. De man werd verwezen naar een vrouw en raakte in een woordenwisseling met haar. De buitenlander ging naar zijn kamer en begon de vrouw uit te schelden.

Toen de partner van de vrouw iets later arriveerde en op de hoogte werd gesteld van wat zich had plaatsgevonden ontstond er opnieuw een woordenwisseling tussen de partner en het latere slachtoffer. Vernomen wordt dat de specialist aan zijn nek werd vastgehouden, naar de straat werd getrokken en geduwd. Vermoedelijk is hij ook mishandeld.

Het slachtoffer kwam te vallen met de dood als gevolg. Een arts stelde de dood officeel vast waarna het ontzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag is genomen.

De partner van de vrouw is als verdachte aangemerkt en ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. De zaak is ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het verdere onderzoek.