Zes mannen aangehouden na vechtpartij en beroving op feestje

De recherche van de Regio Midden Suriname heeft zes mannen aangehouden die in de maand mei onuitgenodigd op een familiefeest op een adres aan de Tout Lui Fautweg waren gekomen en daar begonnen te vechten. Ze maakten gebruik van de ontstane chaos om een feestganger van zijn 18 karaat gouden halsketting ter waarde van 36.000 SRD te beroven.

Uit het onderzoek blijkt dat eerder die avond toen het feest aan de gang was, een der verdachten te weten de 18-jarige Rohit B. ruzie had gekregen met een groep mensen die over straat richting het feest liep. B. zou met zijn bromfiets zijn gevallen en vond dat het de schuld van de voetgangers was. Hij ging toen tekeer tegen hen.

Een der feestgangers liet zich niet afschrikken en wist Rohit op zijn plaats te zetten. De 18-jarige keerde even later terug naar het feest, om samen met vijf andere personen verhaal te halen. Zij mishandelden daarbij de feestganger die eerder mot had gekregen met Rohit. Tijdens de ontstane chaos werd de man beroofd van zijn gouden ketting. Hierna verlieten de zes mannen de plaats.

Er werd aangifte gedaan bij de politie. Na de aangifte deed de politie onderzoek en lukte het de recherche deze verdachten in beeld te brengen. Uiteindelijk werden Winesh B. (19), Rohit B. (18), Washand B.(16), Radjev, C. (19), Wishal S. (25) en Kevin D. (26), aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het zestal in verzekering gesteld.