Gestolen pick-up dag later onbeheerd aangetroffen

Aan de Sabanweg in Suriname werd maandag een Isuzu D-Max pick-up gestolen door onbekende personen. De benadeelde J.S. mag van geluk spreken dat zijn voertuig gistermiddag onbeheerd en in dezelfde staat werd aangetroffen te Kasabaholo.

J.S. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat zijn oom hem rond 04.30u wakker belde. Die gaf door dat een voertuig in volle vaart van het erf wegreed. De benadeelde kwam na het gesprek naar buiten en merkte niets op, totdat zijn vrouw ontdekte dat hun pick-up niet meer op het terrein in het politie ressort Lelydorp was.

Verder bleek dat de verdachten ook twee voertuigen hebben geforceerd, gympies hebben gestolen en een aantal gascilinders bij de buren hebben meegenomen. Het vermoeden bestaat dat de daders de gascilinders in de pick-up hebben geplaatst en daarna zijn weggereden. De buren verzamelden zich, waarna de benadeelde de politie van Lelydorp ingeschakelde.

Op camerabeelden is te zien dat de verdachten met een wit gelakt voertuig waren, waarmee zij achter elkaar de weg uit reden richting Malangweg. Volgens een buurtbewoner was er elf dagen geleden reeds ingebroken in de omgeving. Bij die inbraak hebben de verdachten een televisie, bromfiets en huishoudelijke spullen gestolen. Het onderzoek in die zaak duurt voort.

Na de diefstal plaatste de benadeelde zijn voertuig en alle gegevens van zijn auto op social media. Hij kreeg dinsdag een telefoontje van een anonieme persoon die aangaf dat de auto voor een in aanbouw zijnde woning te Kasabaholo is gesignaleerd. De eigenaar nam poolshoogte en nadat het voertuig positief was herkend werd de Surinaamse politie ingeschakeld.

Er werd een sleepwagen ingeschakeld om het voertuig in belang van het onderzoek naar de politiebureau weg te slepen. Het is vooralsnog niet bekend wie de dader(s) zijn. Aan hun aanhouding wordt hard gewerkt. Het onderzoek duurt voort.