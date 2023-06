Bouterse weer beschikbaar als president; zal nooit samenwerken met VHP en ABOP

Als het aan NDP-voorzitter Desi Bouterse ligt, dan zal hij nooit in een coalitie kunnen samenwerken met de politieke partijen VHP of ABOP. Ook niet in ’s landsbelang. “Ik weet in elk geval dat het heel erg moeilijk wordt om aan dit volk te gaan vertellen dat je met deze mensen een regering vormt. Het gaat moeilijk voor de bevolking zijn. Ik ga het zeker niet kunnen doen”, benadrukte Bouterse dinsdag in het radioprogramma Bakana Tori.

De tot tweemaal toe gewezen president stelt dat indien er een beroep op hem wordt gedaan en zijn gezondheid dat toelaat, hij een eventuele derde termijn als staatshoofd niet zal afwijzen. Echter, hij zit er niet specifiek op te wachten.

Bouterse zegt dat er een bepaalde negatieve perceptie over de NDP is gecreëerd, terwijl het een klein groepje mensen zijn die de naam van de partij hebben geschaad met de verschillende schandalen uit de vorige regeerperiode. Hij beloofde dat dit varkentje samen zal worden gewassen. Volgens de NDP-leider is het belangrijk dat er verkiezingen komen op 25 mei 2025. Voor hem maakt het niet welke van de drie kiessystemen men kiest. Hij merkt wel dat de regering niet zo voortvarend is om de nieuwe kieswet in het parlement te krijgen. Over de zaak van de 150 visvergunningen aan Guyana, stelt hij dat president Chan Santokhi inderdaad de toezegging in Guyana heeft gedaan. Het staatshoofd moet dat volgens hem gewoon toegeven.

Bouterse vindt dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie allang door de president had moeten zijn ontslagen vanwege de vele blunders die hij heeft gemaakt. Als hij president was, kon Amoksi allang een taxi nemen. Hij hoefde zijn bureau niet eens op te ruimen. Bouterse zei verder dat toen de NDP samen met de ABOP een coalitie vormde, de geelzwarte partij voor elke functie Amoksi naar voren schoof.

“Als we een schoonmaker nodig hadden, was het Amoksi, als we een secretaris nodig hadden, was het Amoksi. Als we een minister, pg of vicepresident nodig hadden, kwam men met het Amoksi-verhaal. Nou, nu zit hij daar, het is echt niet geworden wat men van hem verwachtte. Bepaalde mensen hebben het gewoon niet. Ze kunnen niet eens een deuk in een pakje boter schoppen, ook al lag dat pakje in de zon”, aldus Bouterse.