Koning Assongba bezoekt vp Brunswijk

Stamhoofd Dénis Atchadé Assongba uit de Republiek Benin in Afrika, heeft maandag een beleefdheidsbezoek gebracht aan vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

In zijn delegatie bevond zich oud-ambassadeur Henry MacDonald, die het bezoek geïnitieerd heeft. Assongba werd warm onthaald door Brunswijk, parlementsvoorzitter Marinus Bee en enkele ministers.

Cultuurambassadeur Assongba is op uitnodiging van de Anton de Kom Universiteit (ADEK) in Suriname in verband met een lezing over de slavernij. Het stamhoofd, dat binnen zijn stam koning wordt genoemd, bekleedt nog andere hoogwaardige functies wereldwijd in het kader van het Afrikaanse cultuurbehoud en de uitdraging daarvan.

Assongba sprak bij zijn aankomst vol verwondering over de culturele diversiteit in Suriname. De harmonie in de Surinaamse gemeenschap ondanks etnische en culturele verschillen vond hij zeer indrukwekkend. Na zijn dienstbezoeken aan tientallen landen benoemt hij deze diversiteit in cultuur als te zijn zeldzaam.

Brunswijk nodige hem uit Suriname vaker te bezoeken. Er kunnen dan gemeenschappelijke belangen op het vlak van culturele versterking worden besproken. Assonga heeft de wens uitgesproken bij een volgend bezoek de grootopperhoofden van Suriname te willen ontmoeten.

Op 25 maart 2023 ontving Assongba in New York City, van de Verenigde Naties, na zijn benoeming tot Wereldkeizer van de Afrikaanse cultuur, een ere-onderscheiding tot Z.E. Atchadé Assonga, ambassadeur van de vrede.