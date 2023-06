Aangehouden oplichter deed zich voor als ‘nieuwe minister van justitie’

De Surinaamse politie heeft zaterdag de 31-jarige verdachte T.K. ter zake diefstal, verduistering en oplichting aangehouden. De man, die beweerde dat hij binnenkort benoemd zou worden tot minister van Justitie en Politie, heeft een 72-jarige verhuurder opgelicht.

De benadeelde E.W. deed op dinsdag 9 mei 2023 aangifte op het politie bureau Nieuwe Haven tegen de verdachte ter zake bovenvermelde strafbare feiten. Naar zeggen van de aangever verhuurde hij in de maand januari 2023 een woning aan T.K. en ontstond er op een gegeven moment een goede band tussen de huurder en de verhuurder.

T.K. hield de verhuurder voor werkzaam te zijn op het kabinet van de president en dat hij binnenkort benoemd zou worden tot minister van Juspol meldt het Korps Politie Suriname.

Op een bepaald moment vroeg de huurder de aangever op verschillende momenten grote geldbedragen in SRD te lenen, aangezien hij enkele voorbereidingen moest treffen in verband met zijn benoeming tot minister. De verhuurder trapte in zijn verhaal, omdat de man altijd netjes gekleed ging en meerdere malen in zijn bijzijn telefonische gesprekken voerde met zogenaamde regeringsfunctionarissen.

Toen T.K. de huur en het geleende bedrag niet terug kon betalen, werd hij door de verhuurder aangezegd te verhuizen. Bij die gelegenheid nam de man alle spullen uit de woning van de verhuurder weg.

Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo. Bij de aanhouding van de verdachte T.K. op een adres in het ressort Nieuwe Haven, werd een groot deel van de weggenomen goederen in de woning waar de verdachte was, terug gevonden en in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte, door de politie in verzekering gesteld