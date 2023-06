Moestadja: “5.177 ambtenaren vanaf 2020 in dienst genomen”

Parlementariër Soewarto Moestadja stelt op basis van een berekening geconcludeerd te hebben dat de huidige regering van Suriname, vanaf haar aantreden in 2020 in totaal 5.177 nieuwe ambtenaren in dienst heeft genomen. “We hebben als regeringen artikel 7 van de Personeelswet stelselmatig naast ons neergelegd”, benadrukte de NDP’er donderdag in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van de Personeelswet en van de Ambtenarenpensioenwet.

Volgens Moestadja was het ambtenarenbestand in juli 2020 nog uit 48.118 landsdienaren. In april 2023 is dit aantal verder gegroeid naar 53.295.

De Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, ontkent dit echter. Volgens hem gaat het om duizenden mensen die juist door de vorige regering zijn aangenomen. De bewindsman stelt dat een heleboel aangehaalde data niet klopt.

“Wanneer wij onze personele digitale informatiesysteem launchen, zullen we dan de juiste data hebben. Want ik heb een moeras van verkeerde data aangetroffen”, aldus Somohardjo. Ook de informatie vanuit de Rekenkamer, dat het ambtenarenbestand bestaat uit 60.000 personen, klopt volgens hem niet.

Moestadja werd ondersteund door zijn fractiegenoot Ebu Jones die stelde dat vooral bij het ministerie van Openbare Werken een heleboel nieuwe mensen in het district Nickerie in dienst worden genomen. Dit, terwijl er personen zijn die op basis van een uitspraak van de rechter nog wachten op uitbetaling en een werkplek. Deze personen zijn kort voor het aftreden van de regering Bouterse aangenomen.

“Ebu Jones gaat dus niet meewerken aan dit ding, want a san disi no kan. Je kan in deze moeilijke periode de ambtenaren, die een eerlijke brood willen verdienen, niet bedreigen omdat je toevallig minister bent”, aldus Jones.