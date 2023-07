Man vraagt dames naaktbeelden, zegt dat ze zijn uitgelekt en troggelt dan geld van ze af

De Surinaamse politie heeft een 23-jarige man in Nickerie aangehouden die dames vroeg om foto’s en video’s met naakte beelden van zichzelf naar hem op te sturen. Nadat ze dit deden beweerde hij dat de beelden waren uitgelekt. Hij vertelde hen dat hij iemand kende die de foto’s en video’s tegen betaling zou kunnen verwijderen.

De verdachte W.S. deed zich zelf voor als de verwijderaar en maakte een ander account daarvoor aan. Zo stuurden de dames via een Suribet account geld voor hem, waardoor de man de vele geldbedragen kon cashen. Één van de slachtoffers liep naar aanleiding hiervan met zelfmoord plannen meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie is komen vast te staan dat de man via Facebook vriendschapsverzoeken had gestuurd voor verschillende dames. Op een gegeven moment ontstond er een vertrouwensband tussen W.S. en de dames waarna hij hen vroeg om de beelden van zichzelf naar hem op te sturen.

De verdachte was hiermee vanaf de maand november 2022 en ‘verdiende’ al die tijd op deze manier, zijn geld. De vrouw die met zelfmoord plannen liep moedigde zichzelf uiteindelijk aan en deed op maandag 29 mei 2023 aangifte tegen deze verdachte. Leden van de afdeling Kapitale Delicten hebben hem in de maand juni, zeven maanden nadat hij hiermee begon, aangehouden ter zake oplichting, afdreiging, belaging en verspreiding van pornografie.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

De afdeling Kapitale Delicten roept jonge vrouwen, die op soortgelijke manier geld hebben overgemaakt voor iemand, op om zich in verbinding te stellen met eerder vermelde afdeling die te bereiken is op de telefoonnummers 403645 – 402736 voor het doen van aangifte.