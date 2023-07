Nationaal korfbalteam Suriname neemt het zondag 9 juli op tegen Summer All Stars

Het nationale korfbalteam van Suriname is bezig met de voorbereiding voor het WK in het Chinese Taipei in oktober. Op zondag 9 juli aanstaande neemt TeamSU het in Dordrecht eerst op tegen de Summer All Stars, een combinatie-team met spelers en speelsters van diverse topclubs.

Het wordt een echte krachtmeter voor TeamSu ter voorbereiding op het WK. Dit vindt plaats in de Deltahal, Gravensingel 118 in Dordrecht, om 13.15u.

National Anthem Suriname Korfbal

Afgelopen weekend vond ter voorbereiding op het WK ook de release plaats van de anthem van het Surinaamse korfbalteam. Het nummer dat moet bijdragen aan een topprestatie van het Suriname Korfbal Team in Taipei, waar we een goede kans maken op een medaille plek, is gezongen en geschreven door B-tune Eros, bekend van de formatie The Band. Beluister het hier op Spotify.

Crowdfunding voor Suriname Korfbal

Inmiddels heeft Sko Schroder bekend van het comedy duo Dengboy Fu A Birti zich als ambassadeur uitgesproken voor het team en is samen met Ivan Karsters deze crowdfunding voor het team gestart. Nu moeten de teamleden nog een eigen bijdrage leveren om mee te gaan naar het WK. De crowdfunding moet verandering hierin brengen. Het opgehaalde bedrag zal worden besteed aan het team.

8 oktober uitzwaai wedstrijd

Voordat het Surinaamse korfbalteam naar Taipei vertrekt is er op 8 oktober een uitzwaai wedstrijd in Hoogvliet. Er zijn diverse clinics en een heuse afterparty. Bekijk de info hieronder op de flyer: