Wijngaarde over kroning Brunswijk: “Je geeft die blakaman echt een klap”

“Als je zegt je bent koning bent en je gaat de blakamans verenigen naar mekaar toe, dan geef je die blakaman echt een klap want je hebt geen goed verleden”, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie Fu Afrikan Srananman. Hij reageert op het besluit van een comité van de Afrikan Royal Kingdoms om vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk tot koning te benoemen en noemt het schokkend.

Wijngaarde voert aan dat Brunswijk als persoon geen goed verleden heeft doordat hij in Nederland veroordeeld is wegens drugssmokkel. Hij adviseert de tweede man van het land daarom om af te zien van deze kroning, omdat hij zichzelf in problemen brengt. Bovendien wordt dit besluit niet gedragen door de Afro-Surinaamse gemeenschap.

“Het is dus een shame naar jouw gezin, je tribe, maar ook de totale afro’s. Omdat je een drugsachtergrond heb. Je krijgt dan meer bekendheid en dat betekent dat je het heel koningschap ergens in problemen zet. Dus als ik in zijn plaats was zou ik het onmiddellijk intrekken en niet door laten gaan”, aldus Wijngaarde in Bakana Tori.

Er komen vier Afrikaanse koningen om de vicepresident te kronen. Zij zijn allen vrijdag door de ministers Kenneth Amoksi (Juspol), Gracia Emanuel (ROS) en woordvoerder Humphrey Dundas op de JAP-luchthaven ontvangen. De ontvangst werd live uitgezonden via staatszender STVS, waar ook de ABOP de scepter zwaait.

Dundas gaf hierbij te kennen dat er een misverstand is ontstaan met betrekking tot de bekroning van Brunswijk. Naar zijn zeggen gaat het slechts om een hoge Afrikaanse onderscheiding. Dundas stelt dat Brunswijk verheugd is met deze onderscheiding. “Hij is helemaal in dat ding. Het gaat erom dat hij door de internationale organisaties is erkend vanwege zijn verdiensten in de samenleving, maar ook voor de mensen van Afrikaanse afkomst. Hij blijft gewoon de vicepresident, want we hebben geen monarchie in Suriname”, stelt hij.

De kroning van Brunswijk wordt zaterdag in Moengo Tapoe gedaan. Het lijvig programma start om 9.00 uur en duurt tot in de late middag. Dundas benadrukt dat niemand voor Brunswijk hoeft te gaan buigen. De woordvoerder vraagt Surinamers om zich te gaan verdiepen in de Afrikaanse cultuur.

“Hij wordt dus geen koning van de marrons en Afro-Surinamers. Hij gaat ook niet boven granmans en het traditioneel gezag staan. Het traditioneel gezag is goed geregeld binnen ons systeem. Het is slechts een titel, de eer die ze aan hem willen geven. Er zijn verschillende soort onderscheidingen. Je kan ook op de één of ander dag doctor worden zonder dat je op de universiteit hebt gezeten”, aldus Dundas.

Hij stelt dat het overigens voor het eerst is dat vier verschillende Afrikaanse stammen overeenstemming hebben bereikt om voor Brunswijk te kiezen.