Eerste aflevering van ‘Suiker Thee’ al meer dan 50.000 keer bekeken

Precies een week geleden ging het comedy programma Suiker Thee online op YouTube. De eerste aflevering getiteld ‘Veldmeid’ kwam op 1 juli uit en is inmiddels meer dan 50.000 keer bekeken.

Alvin Markus kwam ongeveer 3 jaar geleden met het idee om een comedy groep te starten samen met Gioem Cederburg beter bekend als ‘Goudtje’ en Xavier Molijn. Alvin geeft aan dat hij met zijn platform Sranannonsens de juiste doelgroep kan bereiken en dat Goudtje en Xavier daar ook heel belangrijk in zijn.

Goudtje is bekend van zijn straatinterviews en funny sketches en Xavier heeft onlangs meegedaan met The Passion. Hij staat veel in het theater en gaat ook lekker op social media met zijn filmpjes als tante.

Waarom Suiker Thee? “Suiker Thee is dat nieuwe ding! Suiker Thee staat voor zoetigheid; je raakt verslaafd” zegt Alvin. “We zijn jongens van Surinaamse komaf maar in Nederland opgegroeid en de liefde die we voor Suriname hebben is real!” zegt hij.

In de afleveringen zul je allerlei topics voorbij zien komen die voor de Surinaamse gemeenschap herkenbaar zullen zijn en natuurlijk ook voor andere. In de eerste aflevering ‘Veldmeid’ is er ook een rol voor comedian ‘Nickms’. De aflevering is heel goed ontvangen en iedereen geeft aan dat het naar meer smaakt…dat is Suiker Thee.

Bekijk hieronder de eerste aflevering en volg Suiker Thee hier op Instagram.