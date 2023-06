Inbreker op heterdaad betrapt door alerte buurman

De politie van het bureau Rijsdijk heeft afgelopen donderdag de verdachte D.R. (38) op een adres aan de Bijlhoutweg in Suriname aangehouden. De verdachte pleegde op die bewuste dag bij afwezigheid van zijn buren, inbraak in hun woning. Hij werd echter op heterdaad betrapt door een andere buurtbewoner, die de politie inschakelde.

Bij aankomst van de politie werd de verdachte die reeds goederen had klaargezet om weg te nemen in de boeien geslagen. D.R. gaf de politie te kennen dat hij als arbeider werkzaam is voor de afwezige huiseigenaar en dat hij slechts een rug spuit zou lenen.

Aangezien zijn verhaal ongeloofwaardig overkwam, werd hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de vrouw van D.R. diezelfde week aangifte van mishandeling en bedreiging tegen hem had gedaan.

Naar zeggen van de aangeefster werd zij voor heel wat zaken beschuldigd door haar man en heeft hierdoor heel wat slagen op haar lichaam en gelaat moeten incasseren. Ook bedreigde hij haar met de dood, meldt het Korps Politie Suriname.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte D.R. voor zowel de inbraak als de mishandeling en bedreiging door de politie in verzekering gesteld.