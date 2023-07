RBTP arresteert rovers binnen enkele uren

In de zaak waarbij vrijdagnacht de zoon van de eigenaar van een supermarkt annex woning aan de Gompertstraat in zijn hoofd werd gestoken tijdens een roofoverval, zijn vier van de verdachten binnen enkele uren aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Het voertuig waarmee de verdachten zich verplaatsten is hangende het onderzoek in beslag genomen.

De aangehouden verdachten zijn 19 en 24 jaar en waren waarschijnlijk eerder in de avond ook betrokken bij een beroving in het politieressort Livorno. Daarbij werd vermoedelijk ook gebruik gemaakt van hetzelfde voertuig waarmee de mannen zich verplaatsten.

Na goed speurwerk werden de verdachten in beeld gebracht, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Het viertal is na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering gesteld.

Aan de aanhouding van de overige verdachten wordt hard gewerkt.