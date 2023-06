Mannen stelen dienstwapen van slapende politieman in auto

De Surinaamse politie heeft de 32-jarige A.T. (32) en de 23-jarige Z.V. aflopen maandag aangehouden, omdat zij ervan verdacht worden zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van het dienst vuistvuurwapen van een politieambtenaar, die lag te slapen in een auto.

De politieambtenaar deed op zondag 28 mei 2023 aangifte op het politiebureau Centrum van het voornoemde strafbare feit. Daarbij gaf de wetsdienaar te kennen dat hij zich samen met zijn nichtje voor vertier te Wakapasi bevond. Op een bepaald moment liepen ze naar zijn voertuig die geparkeerd stond aan de Van Roseveltkade en namen plaats in de auto. Bij die gelegenheid werd zijn nichtje door een onbekend manspersoon benaderd die haar aan de praat hield.

Nadat de onbekende man was vertrokken, sloot hij zijn voertuig af en vermoedelijk door de alcohol die hij en zijn nicht hadden gedronken, vielen zij op een bepaald moment in slaap meldt het Korps Politie Suriname.

Na enige tijd schrok de agent wakker en ontdekte dat zijn zwarte tas inhoudende zijn dienstvuistvuurwapen was weggenomen en dat het achterportier openstond. Hij deed direct aangifte, waarna de zaak voor verder onderzoek werd overgedragen aan de afdeling Recherche van Regio Paramaribo.

Na uitgewerkte informatie is naar voren gekomen dat op die dag de politieambtenaar geruime tijd werd achtervolgd. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe Z.V. en A.T. het strafbare feit hebben gepleegd. De verdachten werden opgespoord en respectievelijk in het ressort Kwatta en Uitvlugt aangehouden Het dienstvuistvuurwapen werd teruggevonden in de woning van de verdachte Z.V.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten door de politie in verzekering gesteld.