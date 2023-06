BIBIS-minister Ramdin wijst op blunders bij uitzettingsprocedure ‘Asawini’

President Santokhi was niet op de hoogte van de uitzetting van Regita ‘Asawini’ Edenburg. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie moet het staatshoofd daarom van een volledig onderbouwde rapportage voorzien, zodat nagegaan kan worden of de juiste procedures zijn gevolgd. Dit zei BIBIS-minister Albert Ramdin in een interview op radio ABC.

Op het moment van de uitzetting van Edenburg, vertoefde Ramdin samen met president Santokhi in Brazilië. Zij vernamen pas over deze case toen zij op de terugweg waren naar Suriname.

Volgens de BIBIS-topman is zijn ministerie ook nooit en te nimmer op de hoogte gesteld van deze zaak. “Het moment dat er sprake is van een actie gericht naar het buitenland, zoals een uitzetting, dan behoort het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte te worden gesteld en ook advies te verschaffen over de werkwijze die gevolg moet worden. Ik was ook niet op de hoogte gesteld, dus vandaar dat de president gevraagd heeft om alles op een rijtje te zetten”, aldus Ramdin.

Vorige week is er een meeting met de Nederlandse ambassadeur en de consul geweest om de procedure voor uitzetting af te stemmen. Volgens Ramdin was dit nodig, omdat bepaalde documenten vanuit de Nederlandse autoriteiten nodig waren om Edenburg terug te sturen. In dit geval zou het gaan om een noodpaspoort vanuit de ambassade. Op dat moment vertoefde Edenburg nog in Frans-Guyana en moest zij dus hiervoor terugkeren naar Suriname. Uiteindelijk heeft zij toch zelf ervoor gekozen om vrijwillig te vertrekken.

Ondertussen is de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastasia Kanape-Pokie, via verschillende mediakanalen ingegaan op de kwestie van het noodpaspoort. Zij heeft gesteld dat het CBB vijf soorten paspoorten verstrekt, waaronder ook noodpaspoorten voor buitenlanders. Aangezien de justitiële autoriteiten een verzoek voor een noodpaspoort hebben gedaan, is dat op basis van de wet ook verstrekt.

Zij stelt dat er op geen enkel moment een opdracht is gekomen vanuit hoger hand, waaronder vicepresident Ronnie Brunswijk. Ook stelt de CBB-directeur dat slechts vier personen bevoegd zijn om een paspoort te tekenen. Dat zijn: de CBB-directeur, directeur van Binnenlandse Zaken en twee adviseurs. Alles gebeurd na onderlinge afstemming en conform de wettelijke procedures.