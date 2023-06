President Santokhi naar Bahamas voor Caricom-USA meeting

President Chandrikapersad Santokhi participeert deze week op de Bahamas in de Caricom-USA meeting; een ontmoeting van Caricom-staatshoofden met vicepresident Kamala Harris van de Verenigde Staten van Amerika (VS).

De vergadering zal zich onder meer buigen over de stand van zaken sinds de laatste bijeenkomst, die in mei 2022 virtueel plaatsvond. Toen hebben partijen met elkaar van gedachten gewisseld over het economisch herstel na Covid-19, klimaatcrisis, energiezekerheid, voedselzekerheid en -veiligheid, veiligheidssamenwerking en ontwikkelingsfinanciering. President Santokhi, die in de ochtend van woensdag 7 juni is vertrokken, keert op 10 juni terug.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) verduidelijkt dat het gaat om het bespreken van de initiatieven die genomen zijn sinds de laatste keer toen de staatshoofden van het hele Westelijk Halfrond elkaar hebben ontmoet in Los Angeles.

De Caricom-leiders zullen op de Bahamas met de Amerikaanse delegatie van gedachten wisselen over vraagstukken in het kader van het 2023 Caricom-U.S. Strategic Dialogue, de lancering van het U.S.-Caribbean Partnership to Address the Climate Crisis (PACC) 2030 en de Summit of the Americas 2022. Daarnaast staat ook de kwestie-Haïti op de agenda.

Vanwege de onderwerpen energie- en voedselveiligheid, economische samenwerking en financiering van economische ontwikkeling, is het volgens minister Ramdin van belang dat president Santokhi – als lid van het Caricom Bureau – ook onderdeel is van de meeting die door alle Caricomleiders wordt bijgewoond. Het staatshoofd zal specifiek ingaan op de aspecten voedselveiligheid en de ontwikkeling van de agrarische sector c.q. exportpotentie.

De Caricom streeft ernaar om tegen 2025 haar voedselimport met 25 procent te hebben verminderd, hetgeen betekent dat de regionale productie moet worden verhoogd. Voor Suriname en Guyana is er vanwege hun potentie een grote rol weggelegd. “In dat opzicht is het belangrijk dat wij daarin een visie hebben en ook de plannen uiteenzetten”, aldus de bewindsman.

Het economisch herstel c.q. economische samenwerking en ontwikkelingsfinanciering zijn volgens minister Ramdin cruciale onderwerpen wanneer het gaat om het stimuleren van de Caribische economieën na Covid-19.

Zowel de bewindsman als president Santokhi onderstreept ook het belang van het bespreken van vraagstukken op financieel gebied oftewel de bancaire sector. “Wij als Caricomleiders maken ons bezorgd over het soms uitsluiten van Caricom-landen, -burgers en -entiteiten van de toegang tot het internationaal financieel systeem en de internationale kapitaalmarkt”, stelt het staatshoofd. Hij benadrukt dat deze zaken niet alleen besproken moeten worden, maar dat er sterke afspraken en overeenkomsten nodig zijn.